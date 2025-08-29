search icon



馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調升至179元，幅度約3.47%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)提出目標價估值：中位數由173元上修至179元，調升幅度3.47%。其中最高估值197元，最低估值146元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予世邦魏理仕集團評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀1位。

世邦魏理仕集團今(29日)收盤價為161.99元。近5日股價上漲3.47%，標普指數上漲2.07%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股CBRE市場預估目標價

世邦魏理仕集團161.99-0.64%

