鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調升至179元，幅度約3.47%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)提出目標價估值：中位數由173元上修至179元，調升幅度3.47%。其中最高估值197元，最低估值146元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予世邦魏理仕集團評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀1位。
世邦魏理仕集團今(29日)收盤價為161.99元。近5日股價上漲3.47%，標普指數上漲2.07%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團(CBRE-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為162.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調升至162元，幅度約3.18%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調升至157元，幅度約4.32%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.71元，預估目標價為15.23元
下一篇