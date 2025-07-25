鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調升至157元，幅度約4.32%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)提出目標價估值：中位數由150.5元上修至157元，調升幅度4.32%。其中最高估值170元，最低估值143元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予世邦魏理仕集團評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀0位。
世邦魏理仕集團今(25日)收盤價為144.59元。近5日股價上漲4.32%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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