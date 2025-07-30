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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調升至162元，幅度約3.18%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)提出目標價估值：中位數由157元上修至162元，調升幅度3.18%。其中最高估值190元，最低估值143元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予世邦魏理仕集團評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀1位。

世邦魏理仕集團今(30日)收盤價為158.05元。近5日股價上漲3.18%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CBRE市場預估目標價

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