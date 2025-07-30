鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團(CBRE-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為162.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.96元上修至6.1元，其中最高估值6.3元，最低估值5.82元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.3(6.13)
|7.55
|8.85
|10.25
|最低值
|5.82(5.82)
|6.79
|7.88
|9.44
|平均值
|6.06(5.97)
|7.18
|8.33
|9.84
|中位數
|6.1(5.96)
|7.2
|8.17
|9.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|409.00億
|452.19億
|503.46億
|502.89億
|最低值
|388.47億
|417.80億
|448.15億
|502.89億
|平均值
|399.35億
|437.60億
|476.87億
|502.89億
|中位數
|400.05億
|439.53億
|479.80億
|502.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.22
|5.41
|4.29
|3.15
|3.14
|營業收入
|238.26億
|277.46億
|308.28億
|319.49億
|357.67億
詳細資訊請看美股內頁：
世邦魏理仕集團(CBRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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