search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團(CBRE-US)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為162.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.96元上修至6.1元，其中最高估值6.3元，最低估值5.82元，預估目標價為162.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.3(6.13)7.558.8510.25
最低值5.82(5.82)6.797.889.44
平均值6.06(5.97)7.188.339.84
中位數6.1(5.96)7.28.179.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值409.00億452.19億503.46億502.89億
最低值388.47億417.80億448.15億502.89億
平均值399.35億437.60億476.87億502.89億
中位數400.05億439.53億479.80億502.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.225.414.293.153.14
營業收入238.26億277.46億308.28億319.49億357.67億

詳細資訊請看美股內頁：
世邦魏理仕集團(CBRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCBRE

相關行情

台股首頁我要存股
世邦魏理仕集團158.05+7.84%

延伸閱讀



Empty