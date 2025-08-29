鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估上修至24.29元，預估目標價為600.00元
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.52元上修至24.29元，其中最高估值25.62元，最低估值22.98元，預估目標價為600.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|25.62(25.62)
|29.5
|32.5
|33.57
|最低值
|22.98(22.98)
|24.5
|24.88
|33.57
|平均值
|24.29(23.68)
|26.89
|29.54
|33.57
|中位數
|24.29(23.52)
|27
|30.05
|33.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|121.43億
|129.03億
|136.51億
|141.89億
|最低值
|115.92億
|121.53億
|127.40億
|141.89億
|平均值
|120.12億
|126.55億
|133.36億
|141.89億
|中位數
|120.48億
|127.01億
|134.51億
|141.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.11
|17.98
|24.01
|26.03
|25.34
|營業收入
|61.52億
|86.31億
|102.09億
|112.07億
|112.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Ulta美妝(ULTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
