鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估上修至24.29元，預估目標價為600.00元

Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估上修至24.29元，預估目標價為600.00元

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.52元上修至24.29元，其中最高估值25.62元，最低估值22.98元，預估目標價為600.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值25.62(25.62)29.532.533.57
最低值22.98(22.98)24.524.8833.57
平均值24.29(23.68)26.8929.5433.57
中位數24.29(23.52)2730.0533.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值121.43億129.03億136.51億141.89億
最低值115.92億121.53億127.40億141.89億
平均值120.12億126.55億133.36億141.89億
中位數120.48億127.01億134.51億141.89億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.1117.9824.0126.0325.34
營業收入61.52億86.31億102.09億112.07億112.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Ulta美妝(ULTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

