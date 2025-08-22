鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝ULTA-US的目標價調升至550元，幅度約4.27%

search icon



Factset 最新調查：Ulta美妝ULTA-US的目標價調升至550元，幅度約4.27%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)提出目標價估值：中位數由527.5元上修至550元，調升幅度4.27%。其中最高估值640元，最低估值400元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Ulta美妝評價：積極樂觀13位、保持中立13位、保守悲觀2位。

Ulta美妝今(22日)收盤價為520.18元。近5日股價下跌4.27%，標普指數下跌1.52%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


