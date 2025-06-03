鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估上修至23.19元，預估目標價為485.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.85元上修至23.19元，其中最高估值24.55元，最低估值22.78元，預估目標價為485.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.55(24)
|27.35
|30.29
|34.28
|最低值
|22.78(21.85)
|23.49
|24
|31.69
|平均值
|23.32(22.91)
|25.79
|28.53
|32.93
|中位數
|23.19(22.85)
|25.75
|28.67
|32.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|117.47億
|124.64億
|131.94億
|137.79億
|最低值
|115.71億
|119.24億
|123.91億
|135.49億
|平均值
|116.59億
|122.17億
|128.75億
|137.01億
|中位數
|116.71億
|122.53億
|128.87億
|137.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.11
|17.98
|24.01
|26.03
|25.34
|營業收入
|61.52億
|86.31億
|102.09億
|112.07億
|112.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Ulta美妝(ULTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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