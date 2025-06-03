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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估上修至23.19元，預估目標價為485.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.85元上修至23.19元，其中最高估值24.55元，最低估值22.78元，預估目標價為485.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.55(24)27.3530.2934.28
最低值22.78(21.85)23.492431.69
平均值23.32(22.91)25.7928.5332.93
中位數23.19(22.85)25.7528.6732.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值117.47億124.64億131.94億137.79億
最低值115.71億119.24億123.91億135.49億
平均值116.59億122.17億128.75億137.01億
中位數116.71億122.53億128.87億137.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.1117.9824.0126.0325.34
營業收入61.52億86.31億102.09億112.07億112.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Ulta美妝(ULTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSULTA

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