鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦PAAS-US的目標價調升至36.5元，幅度約4.29%
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)提出目標價估值：中位數由35元上修至36.5元，調升幅度4.29%。其中最高估值46元，最低估值32元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予泛美銀礦評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。
泛美銀礦今(29日)收盤價為32.93元。近5日股價上漲4.29%，標普指數上漲2.07%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
