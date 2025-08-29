鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調升至174元，幅度約5.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至174元，調升幅度5.45%。其中最高估值215元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀1位。
Astera Labs, Inc.今(29日)收盤價為189.15元。近5日股價上漲5.45%，標普指數上漲2.07%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI加持 成長飆升！Astera獲大摩調升目標價 股價飆漲28%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為155.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調升至155元，幅度約49.04%
- AI火力全開！大摩上調多檔晶片股 輝達續列首選
下一篇