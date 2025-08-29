search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調升至174元，幅度約5.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至174元，調升幅度5.45%。其中最高估值215元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀1位。

Astera Labs, Inc.今(29日)收盤價為189.15元。近5日股價上漲5.45%，標普指數上漲2.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ALAB市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Astera Labs, Inc.189.15+5.55%

延伸閱讀



Empty