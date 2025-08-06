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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.57元，其中最高估值1.62元，最低估值1.33元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.62(1.43)2.333.945.66
最低值1.33(1.3)1.52.073.25
平均值1.48(1.35)1.92.724.17
中位數1.57(1.35)1.92.613.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.80億10.61億18.35億25.62億
最低值7.00億8.68億11.09億13.35億
平均值7.42億9.59億13.07億17.63億
中位數7.72億9.74億12.77億15.78億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.38-0.17-0.64
營業收入7,987萬1.16億3.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALAB

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