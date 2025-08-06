鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為155.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.57元，其中最高估值1.62元，最低估值1.33元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.62(1.43)
|2.33
|3.94
|5.66
|最低值
|1.33(1.3)
|1.5
|2.07
|3.25
|平均值
|1.48(1.35)
|1.9
|2.72
|4.17
|中位數
|1.57(1.35)
|1.9
|2.61
|3.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.80億
|10.61億
|18.35億
|25.62億
|最低值
|7.00億
|8.68億
|11.09億
|13.35億
|平均值
|7.42億
|9.59億
|13.07億
|17.63億
|中位數
|7.72億
|9.74億
|12.77億
|15.78億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.38
|-0.17
|-0.64
|營業收入
|7,987萬
|1.16億
|3.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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