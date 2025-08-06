鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調升至155元，幅度約49.04%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由104元上修至155元，調升幅度49.04%。其中最高估值215元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Astera Labs, Inc.今(6日)收盤價為135.54元。近5日股價上漲49.04%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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