鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至72.5元，幅度約4.32%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)提出目標價估值：中位數由69.5元上修至72.5元，調升幅度4.32%。其中最高估值90元，最低估值56元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Affirm控股評價：積極樂觀17位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Affirm控股今(14日)收盤價為64.72元。近5日股價下跌4.32%，標普指數下跌0.31%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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