【Joe’s華爾街脈動】輝達強勁財報難掩深層隱憂

Joe Lu


美股財報創高，盤後交易卻顯謹慎；類股輪動成關鍵，台股高檔盤整

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】輝達強勁財報難掩深層隱憂 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 28 日 美東時間


摘要
  • 美國股市在輝達 (NVIDIA) 財報的帶動下創下歷史新高，但該股在盤後因資料中心營收不如預期而下跌，使市場焦點轉向其成長的可持續性。
  • 在主要交易時段，市場普遍呈現風險偏好情緒，通訊和能源類股表現突出，而防禦性的公用事業和必需消費品類股則相對落後。
  • 美國 10 年期公債殖利率回落，預示儘管經濟數據強勁，債券市場仍預期聯準會將在今年稍晚降息。
  • 美國第二季 GDP 成長率的第二次估計值上修至 3.3%，且初請領失業金人數維持在低位，描繪出一幅具韌性的經濟圖像。
  • 地緣政治緊張局勢成為市場因素之一，美國對印度加徵的 50% 新關稅生效，以及俄羅斯對烏克蘭的空襲，皆助長了西德州中級原油 (WTI) 價格的上漲。

市場的焦點正從對 AI 的廣泛熱情，轉向對可持續成長的具體細節。(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

美國10年公債殖利率4.2091+0.09%

