鉅亨速報 - Factset 最新調查：CareTrust REIT公司(CTRE-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為36.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對CareTrust REIT公司(CTRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.44元，其中最高估值1.48元，最低估值1.31元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.48(1.48)
|1.6
|1.71
|最低值
|1.31(1.31)
|1.39
|1.45
|平均值
|1.41(1.4)
|1.53
|1.6
|中位數
|1.44(1.4)
|1.54
|1.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.75億
|5.05億
|6.15億
|最低值
|3.02億
|3.11億
|4.89億
|平均值
|3.55億
|4.33億
|5.48億
|中位數
|3.67億
|4.62億
|5.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|0.74
|-0.08
|0.50
|0.80
|營業收入
|1.78億
|1.92億
|1.96億
|2.18億
|2.96億
詳細資訊請看美股內頁：
CareTrust REIT公司(CTRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：唐納森(DCI-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為31.26元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為73.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至7.78元，預估目標價為320.00元
下一篇