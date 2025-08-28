鉅亨速報 - Factset 最新調查：CareTrust REIT公司(CTRE-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為36.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共5位分析師，對CareTrust REIT公司(CTRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.44元，其中最高估值1.48元，最低估值1.31元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.48(1.48)1.61.71
最低值1.31(1.31)1.391.45
平均值1.41(1.4)1.531.6
中位數1.44(1.4)1.541.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值3.75億5.05億6.15億
最低值3.02億3.11億4.89億
平均值3.55億4.33億5.48億
中位數3.67億4.62億5.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.74-0.080.500.80
營業收入1.78億1.92億1.96億2.18億2.96億

詳細資訊請看美股內頁：
CareTrust REIT公司(CTRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty