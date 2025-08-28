search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：唐納森(DCI-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對唐納森(DCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.86元上修至4元，其中最高估值4.05元，最低估值3.81元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.05(4.05)4.454.735.12
最低值3.81(3.69)4.174.735.12
平均值3.96(3.89)4.344.735.12
中位數4(3.86)4.364.735.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值38.36億40.32億42.36億43.48億
最低值37.52億38.87億41.52億43.48億
平均值38.03億39.75億41.94億43.48億
中位數38.09億39.79億41.94億43.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.242.662.903.383.05
營業收入28.54億33.07億34.31億35.86億36.91億

詳細資訊請看美股內頁：
唐納森(DCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSDCI

