鉅亨速報 - Factset 最新調查：唐納森(DCI-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為75.00元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對唐納森(DCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.86元上修至4元，其中最高估值4.05元，最低估值3.81元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.05(4.05)
|4.45
|4.73
|5.12
|最低值
|3.81(3.69)
|4.17
|4.73
|5.12
|平均值
|3.96(3.89)
|4.34
|4.73
|5.12
|中位數
|4(3.86)
|4.36
|4.73
|5.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|38.36億
|40.32億
|42.36億
|43.48億
|最低值
|37.52億
|38.87億
|41.52億
|43.48億
|平均值
|38.03億
|39.75億
|41.94億
|43.48億
|中位數
|38.09億
|39.79億
|41.94億
|43.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.24
|2.66
|2.90
|3.38
|3.05
|營業收入
|28.54億
|33.07億
|34.31億
|35.86億
|36.91億
詳細資訊請看美股內頁：
唐納森(DCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
