半導體業擴張需求大 全台商用不動產1-8月交易突破千億元

鉅亨網記者張欽發 台北


全球經濟高度不確定性的局面尚未緩解，產業表現出現分歧，連帶使得商用不動產買氣集中，根據外資商仲第一太平戴維斯統計，2025 年 1-8 月商用不動產交易金額累積破 1000 億元，總金額達 1134 億元。其中科技業購置金額達 455 億元。

cover image of news article
第一太平戴維斯董事長黃瑞楠。(鉅亭網記者張欽發攝)

第一太平戴維斯指出，今年 1-8 月的此一交易數字，雖然比去年同期小幅減少 10%，但在貿易戰與地緣政治風險環伺下，交易動能尚屬穩健。科技業持續成為最大買方，購置金額達 455 億元，規模比去年同期減少 130 億元，其次為 REITs 以及投資公司等專業投資機構，購置金額達 197 億元。


第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，科技業需求主要來自半導體上下游廠商，隨著半導體大廠在中、南部建廠計畫陸續推進，不少廠商鎖定科學園區或距離園區車程 30 分鐘以內的產業園區設廠，除了現有廠房規格是否合用以外，廠區排汙與水電等基礎設施，成為半導體相關產業購廠的核心考量。

8 月 26 日第一太平戴維斯協助完成的達佛羅中部科學園區廠房交易案，總金額 6 億元，即是由興櫃公司頌勝科技 (7768-TW) 旗下的半導體關鍵材料商智勝科技取得，未來完成產線佈局建置後，可以就近服務主要客戶。同時，上周也成功標售台南官田的廠房交易案，買方同樣為半導體供應商，因應南部科學園區客戶需求，進一步購廠擴張產能。

頌勝科技旗下的半導體關鍵材料商智勝科技取得6億中科廠房。(圖：第一太平戴維斯提供)
頌勝科技旗下的半導體關鍵材料商智勝科技取得 6 億中科廠房。(圖：第一太平戴維斯提供)

黃瑞楠指出，相較於科技業營運表現穩定，傳產製造業面臨這波經濟衝擊劇烈，不少企業盤點手上閒置或使用率低的廠房，加速資產活化。第一太平戴維斯日前成功協助傳產紡織業上綸針織出售桃園蘆竹廠房，總金額 4.7 億元，買方為上櫃公司白紗科技 (8401-TW)。預期今年下半年可望出現更多傳產業積極活化資產，如釋出的廠房符合半導體產業設廠需求的標的，將有機會成功出售。

其中，其中如光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 以 30.2 億元出售位於台中后里中科園區廠房暨總部大樓，並由日月光 (3711-TW) 旗下的矽品承接，預計在今年完成交屋。

文章標籤

商仲第一太平戴維斯日月光新鉅科白紗科技商用不動產

