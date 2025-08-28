半導體業擴張需求大 全台商用不動產1-8月交易突破千億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-28 15:32

全球經濟高度不確定性的局面尚未緩解，產業表現出現分歧，連帶使得商用不動產買氣集中，根據外資商仲第一太平戴維斯統計，2025 年 1-8 月商用不動產交易金額累積破 1000 億元，總金額達 1134 億元。其中科技業購置金額達 455 億元。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠。(鉅亭網記者張欽發攝)

第一太平戴維斯指出，今年 1-8 月的此一交易數字，雖然比去年同期小幅減少 10%，但在貿易戰與地緣政治風險環伺下，交易動能尚屬穩健。科技業持續成為最大買方，購置金額達 455 億元，規模比去年同期減少 130 億元，其次為 REITs 以及投資公司等專業投資機構，購置金額達 197 億元。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，科技業需求主要來自半導體上下游廠商，隨著半導體大廠在中、南部建廠計畫陸續推進，不少廠商鎖定科學園區或距離園區車程 30 分鐘以內的產業園區設廠，除了現有廠房規格是否合用以外，廠區排汙與水電等基礎設施，成為半導體相關產業購廠的核心考量。

8 月 26 日第一太平戴維斯協助完成的達佛羅中部科學園區廠房交易案，總金額 6 億元，即是由興櫃公司頌勝科技 (7768-TW) 旗下的半導體關鍵材料商智勝科技取得，未來完成產線佈局建置後，可以就近服務主要客戶。同時，上周也成功標售台南官田的廠房交易案，買方同樣為半導體供應商，因應南部科學園區客戶需求，進一步購廠擴張產能。