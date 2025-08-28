鉅亨網編輯林羿君 2025-08-28 17:00

彭博報導，當美國總統川普今年 3 月與中國的貿易戰時，中國便悄然開始持續地向印度展開接觸。

彭博：中印關係解凍 源於習近平3月的一封「密信」。

根據一位知情的印度官員透露，中國國家主席習近平致信印度總統德魯帕迪 · 穆爾穆（Droupadi Murmu），試探改善雙邊關係的可能性。穆爾穆是印度象徵性的領導人。

該官員表示，信中表達了對任何可能損害中國利益的美國協議的關切，並指名一位省級官員負責主導北京的相關工作。這封信已轉達給印度總理莫迪。

這位官員還指出，直到 6 月，莫迪政府才開始認真推動與中國的關係改善。當時，與美國的貿易談判日益緊張，而新德里的官員則對川普聲稱在 5 月爆發四天戰鬥後，促成印度與巴基斯坦停火的說法感到不滿。

時間快轉到 8 月，印度與中國的和解似乎正在加速。受到川普關稅打擊的兩國，上週共同邁出重要一步，同意加強努力解決可追溯至殖民時期的邊界爭端，藉此走出致命的 2020 年邊境衝突。而在本週末，莫迪將展開 7 年來的首次中國訪問。

中印關係緩和對美國有著深遠的影響。過去幾十年來，美國歷屆政府都曾小心翼翼地拉攏印度，希望印度成為其製衡日益強大的中國的力量。

川普因印度購買俄羅斯石油，而對印度出口產品祭出 50% 的超高關稅，打破了這份格局。這一突然轉變震驚了莫迪政府。

內基國際和平基金會資深研究員、前美國駐新德里外交官諷刺地指出，「川普的確是位偉大的和事佬，應該因促成中印關係改善而受到盛讚。他靠一己之力就達成這一切，而方式就是把印度當作敵人來對待。」

印度外交部、莫迪辦公室以及中國外交部都沒有回應相關置評請求。

早在去年 1 月，莫迪就一直在悄悄探索緩解與中國緊張關係的途徑。據了解莫迪政府思路的人士稱，當時正值大選之際，莫迪政府官員認為，改善與北京的關係將有利於印度經濟的穩定。

消息人士稱，自 2023 年年中以來，雙方在撤離邊境部隊問題上的分歧有所縮小，儘管該協議因一些小問題而告吹。習近平和莫迪原定於 2023 年約翰尼斯堡金磚國家領導人會晤期間會談，但這項計畫隨後被擱置。

今年 3 月習近平致函印度總統後不久，北京就發​​表了習近平主席的聲明，讚揚兩國關係，稱其為「龍象共舞」。不久之後，中國國家副主席韓正等高級官員也用同樣的說法來形容兩國關係的升溫。

消息人士透露，國家安全顧問阿吉特 · 多瓦爾（Ajit Doval）是推動此次接觸的少數幾位擁有與中國最高領導層建立可靠直接聯繫管道的印度官員之一。多瓦爾目前擔任印度邊界談判特別代表，並於 2024 年 12 月和 2025 年 6 月兩次訪華。