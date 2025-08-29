鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-29 10:00

在泡泡瑪特 (09992-HK) 線下門市內，每天都在上演著相似且熱鬧的場景，年輕人像是被磁鐵吸引般聚集在熱門 IP 展示區前，眼中滿是期待，希望能幸運地買到自己心儀的熱門款或隱藏款公仔，這些身高不足 20 公分的玩偶，看似毫不起眼卻撐起一個市值超過 4300 億港元的龐大「潮玩帝國」。

4300億市值背後的隱憂！泡泡瑪特單季營收暴漲204% 但焦慮更重了（圖：Shutterstock）

泡泡瑪特上周二 (19 日) 公佈今年上半年財報數據，營收高達 138.76 億元，年增 204.4%，其中絨毛產品年增 1276.2%，一躍成為最大品項，佔總收入的 44.2%，THE MONSTERS(LABUBU 的家族 IP)收入 48.1 億元，佔總收入的 34.7%，大幅高於去年同期 13.7%，曾備受矚目的頂流 IP「MOLLY」則退居第二，營收佔比已從 2021 年高居藝術家 IP 榜首的 15.7%，跌至今年上半年的 9.8%，較去年同期下降 7.4%，反映出消費者喜好的轉變，也折射出整個潮玩產業對「爆款 IP 依賴症」的深層焦慮。

王寧特別強調了 THE MONSTERS 在總營收的佔比，並稱在 LABUBU 如此火爆的情況下，其銷售收入佔比也不超過 35%，這是一個非常健康的比例，且爆款 LABUBU 僅是 THE MONSTERS 家族成員之一，未來這個家族還有更多可以挖掘的 IP 潛力。

但 MOLLY 的興衰也清晰展現爆款 IP 的生命週期。2016 年，它憑藉 Zodiac 星座系列為泡泡瑪特驗證了盲盒商業模式的可行性，隨後幾年貢獻了高額營收，奠定了泡泡瑪特「潮玩第一股」的基礎，但其高固化形象的設計限制了延展性，而近期熱門 IP 在風格迭代和主題多樣性上更具優勢。如今 LABUBU 雖火爆全球，但熱度曲線已出現微妙變化，受官方大規模補貨影響，二手市場部分隱藏款價格下降，仿品熱賣衝擊官方稀缺性。

泡泡瑪特正嘗試復刻 MCN 模式，透過規模化簽約來避險，但這種「廣撒網」式策略能否真正解決 IP 斷檔問題仍需觀察。

2025 年上半年，雖然 LABUBU 所在的 THE MONSTERS 營收佔比較高，13 大藝術家 IP 實現收入破億，但其餘近 200 個 IP 貢獻相對有限，且設計及授權成本投入提升，如何提升投入產出比、避免資源分散化是現實問題。

泡泡瑪特管理層在財報會議上似乎也感受到市場的擔憂，尤其是單一 IP 極盛後是否會一落千丈的問題。

消費者追捧的 IP 集中在少數，泡泡瑪特面臨如何讓 IP「從網紅到長紅」的挑戰。

對此王寧坦言，泡泡瑪特是開放包容的 IP 平台，但對爆款依賴的深層焦慮依舊存在。公司雖開始佈局內容生態，成立電影工作室，推出動畫影集和短片，但消費者對其能否像迪士尼一樣做出長青款持謹慎態度。未來一年，泡泡瑪特的關鍵在於如何在 IP 更換的自然規律中延長 IP 壽命，並保持成長的穩定性。

在產品層面，泡泡瑪特對 LABUBU 新品的販售毫不遲疑。周四 (28 日) 晚間 10 點，迷你版 LABUBU 線上開賣後迅速售罄，市場反應熱烈。由此可見，泡泡瑪特仍持續開發 LABUBU 的商業潛力。

在某二手交易平台，新發售的迷你版 LABUBU(THE MONSTERS 心底密碼系列)整套價格來到 2000 元至 2600 元 (人民幣，下同) 不等，原價是 1106 元。官方介紹系列單價 79 元，相較於先前正常體 1.0 至 3.0 版的 99 元有所下調，分為 A/B 兩端，整套售價 1106 元，每端包含 14 個常規款和 1 個隱藏款。

王寧上周二在財報會議上表示，相信迷你版 LABUBU 會是超級爆款。然而，消費者對此新品發售態度不一、爭議頗多。

有的消費者認為「很像地攤上仿的那種」，質疑品控「很劣質感」、「眼睛好像印上去的」，還有人覺得「沒有太多創新，在消耗 IP」。