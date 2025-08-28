Google大砍管理層！一年內已削減35%小團隊主管職位

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-28 03:25

據《CNBC》周三 (27 日) 報導，Google 高管上周向員工透露，公司已削減超過三分之一的小團隊主管職位，作為持續提升組織效率的一環。執行長 Sundar Pichai 強調，公司更有效率地擴展規模，不能靠增加人力解決所有問題。

Google一年內削減超過三分之一基層主管職位並推動自願離職計畫。(圖:Shutterstock)

人才分析與績效副總裁 Brian Welle 在全體會議中表示：「現在主管人數比去年同期少了 35%，直接下屬也更少，進展很快。」

精簡管理避免官僚

Welle 表示，目標是減少官僚作風並提升營運效率。「審視整個領導階層，我們希望經理、總監和副總裁在整體勞動力中的占比逐漸降低。」

知情人士透露，35% 削減是指管理不到三人團隊的主管數量，許多人轉為個人貢獻者角色續留公司。

自願離職反應熱烈

Google 2023 年裁員約 6%，此後持續在各部門實施精簡。財務長 Anat Ashkenazi 去年 10 月表示將進一步推動成本削減，公司自 1 月起提供自願離職方案並放緩招聘。

人事長 Fiona Cicconi 表示，10 個產品領域推出「自願離職計畫」，涵蓋美國搜尋、行銷、硬體和人事營運團隊，約 3%-5% 相關員工接受方案。

Pichai 表示，在聽取員工意見後實施此計畫，因為員工偏好這種方式勝過全面裁員。

多數因職涯規劃離職

Cicconi 指出，員工離職主要是希望暫時離開職場。「通常是想要職涯休息的人，有時為了照顧家人。」

當員工詢問是否考慮類似 Meta(META-US) 工作滿五年可享一個月有薪休假的政策時，福利資深總監 Alexandra Maddison 回應公司不會提供有薪休假。