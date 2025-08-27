市場狂歡下的警訊：券商股估值衝高 泡沫危機浮現？
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
受益於今年股市上漲，Robinhood (HOOD-US) 和 Interactive Brokers (IBKR-US) 等券商股表現強勁。要是牛市持續，它們有望繼續上漲，然而，這僅僅是建立在不是很可靠的「如果」前提之下。
Robinhood 股價近期飆升，從年初不到 40 美元漲至逾 108 美元。公司財報優異，選擇權交易、保證金貸款是主要成長點，加密貨幣營收幾乎翻倍至 1.6 億美元。Interactive Brokers 股價今年也上漲 43%，客戶帳戶增長近三分之一。
高盛認為，儘管估值高昂，這些股票仍有上漲空間。Robinhood 預期本益比達 65 倍，Interactive Brokers 為 31 倍，遠高於 17 倍的行業平均值。
高盛分析師團隊，由 James Yaro 領導，預計強勁的交易環境將支撐 HOOD 和 IBKR 的佣金、保證金貸款及證券借貸收入。其看漲預測基於數個因素，包含交易活動仍低於 2021 年高峰、保證金貸款利潤預期強勁，且高盛預計美國股市未來 12 個月將上漲 8%。
然而，高盛的分析主要取決於股市持續健康上漲的假設。目前，投資者已開始擔憂標普 500 指數上漲與近期就業和製造業數據等疲軟經濟數據之間的脫節。
若股市不如預期，Robinhood 和 Interactive Brokers 的投資者恐將面臨嚴重痛苦。歷史顯示，Robinhood 股價曾從 2021 年約 44 美元暴跌至 2022 年約 8 美元。
基本上，券商股是對市場本身的槓桿化押注。《Barron’s》報導形容，在市場漲勢被比作 1990 年代網路泡沫之際，這看來相當危險。投資者雖可能獲利，但如同在火山腳下野餐。
