新一輪伊核談判結束 伊朗：不會屈服於西方國家壓力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-27 10:23

伊朗與英國、法國、德國三國周二（26 日）就核問題在日內瓦進行了談判，此前英法德三國威脅將在 8 月底啟動「快速恢復制裁」機制，意圖恢復對伊制裁。伊朗政府表示，長期以來，以美國為首的西方國家對伊朗實施單邊制裁違反國際法，伊朗不會屈服於壓力。

伊朗與英國、法國、德國三國就核問題在日內瓦進行談判。（圖：Shutterstock）

伊朗外交部發言人巴加埃周二說，英法德三國在伊朗核問題上的立場存在矛盾，三國一方面聲稱談判，另一方面堅持通過實施非法制裁向伊朗施壓。他強調，伊朗絕不會屈服於任何威脅。

巴加埃說：「只要對話與談判符合國家利益，伊核問題的外交途徑永遠不會關閉。但我國也多次強調，絕不會在任何威脅下屈服，也不會以妥協換取任何形式的讓步。」

在伊朗第三大城市伊斯法罕，一位手工藝品店老闆表示，他的生意自美國恢復對伊朗極限施壓以來便陷入困境。今年以色列與伊朗爆發衝突，同時西方國家加大對伊朗的制裁力度，令旅遊業等行業的情況雪上加霜。

手工藝品店老闆薩曼：「在當前經濟形勢下，購買力變得很低。我能感受到，現在民眾花錢都特別謹慎，已經不像以前那樣買手工藝品了。除了外國觀光客，本地市場也受到嚴重影響，我們的銷售額比過去低了很多。」