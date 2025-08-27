趕在蘋果新品發表會前 華為定9/4發表新款三折疊機
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國華為周三（27 日）宣布，將於 9 月 4 日舉辦 Mate XTs 非凡大師及全場景新品發表會，將發表新款三折疊手機。
蘋果 (AAPL-US) 周二向媒體與分析師發出邀請，將於美西時間 9 月 9 日上午 10 點（台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點）舉行秋季新品發表會，主題標語為「Awe dropping」。外界普遍預期，蘋果將在這場發表會上推出新一代 iPhone 17 系列，並同步更新多項硬體產品。
邀請函標語 「Awe dropping」 被認為是蘋果的雙關語，既有「令人驚嘆」之意，也暗示新品即將發表，甚至可能暗示外界盛傳的超薄版 iPhone 17，強調設計輕薄與突破。這樣的修辭手法延續了蘋果一貫的行銷風格，透過簡短標語引發市場揣測。
延伸閱讀
- 華為重奪中國手機市場出貨量榜首 小米降至第四
- 蘋果撤出訊號？關閉中國旗艦門市 市場指iPhone遭本土品牌夾擊
- Canalys：iPhone銷量Q2年增4% 蘋果平價新機登場奏效
- 華為重奪中國手機王座 蘋果時隔半年重返成長
下一篇