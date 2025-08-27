趕在蘋果新品發表會前 華為定9/4發表新款三折疊機

search icon



中國華為周三（27 日）宣布，將於 9 月 4 日舉辦 Mate XTs 非凡大師及全場景新品發表會，將發表新款三折疊手機。

蘋果 (AAPL-US) 周二向媒體與分析師發出邀請，將於美西時間 9 月 9 日上午 10 點（台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點）舉行秋季新品發表會，主題標語為「Awe dropping」。外界普遍預期，蘋果將在這場發表會上推出新一代 iPhone 17 系列，並同步更新多項硬體產品。


邀請函標語 「Awe dropping」 被認為是蘋果的雙關語，既有「令人驚嘆」之意，也暗示新品即將發表，甚至可能暗示外界盛傳的超薄版 iPhone 17，強調設計輕薄與突破。這樣的修辭手法延續了蘋果一貫的行銷風格，透過簡短標語引發市場揣測。

