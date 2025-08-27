趕在蘋果新品發表會前 華為定9/4發表新款三折疊機

‌



邀請函標語 「Awe dropping」 被認為是蘋果的雙關語，既有「令人驚嘆」之意，也暗示新品即將發表，甚至可能暗示外界盛傳的超薄版 iPhone 17，強調設計輕薄與突破。這樣的修辭手法延續了蘋果一貫的行銷風格，透過簡短標語引發市場揣測。