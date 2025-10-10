search icon



【Joe’s華爾街脈動】政治不確定性升溫，美股自高檔回落；美元走強

Joe Lu


獲利了結賣壓及美國政府關門疑慮，蓋過聯準會鴿派訊號的影響，美元對主要貨幣走強。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】政治不確定性升溫，美股自高檔回落；美元走強(圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 09 日 美東時間


摘要
  • 投資者在財報季及政府可能關門前減碼，美股自歷史高點下跌。
  • 避險資金流入推升美元，對黃金、石油等大宗商品構成壓力。
  • 聯準會會議紀要確認 2025 年的降息前景，為風險情緒提供支撐。
  • 市場領漲族群狹隘，AI 相關半導體股表現突出，然大型科技股則下跌。
  • 銅價因供應中斷而上漲，擺脫大宗商品普遍疲弱的趨勢。

 

投資者在近期歷史高點後確保獲利，美股市場的上漲動能暫歇。

(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

