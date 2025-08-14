鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為26.07元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.98元，其中最高估值1.13元，最低估值0.81元，預估目標價為26.07元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.13(1.13)
|1.78
|2.15
|最低值
|0.81(0.81)
|0.95
|1.04
|平均值
|0.98(0.99)
|1.24
|1.41
|中位數
|0.98(1.01)
|1.22
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|172.98億
|210.16億
|249.67億
|最低值
|145.17億
|149.70億
|173.05億
|平均值
|158.56億
|178.28億
|200.30億
|中位數
|157.72億
|177.10億
|194.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.54
|-0.07
|-0.17
|0.71
|0.50
|營業收入
|102.11億
|125.21億
|90.10億
|109.78億
|129.86億
詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
