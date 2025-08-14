search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為26.07元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.98元，其中最高估值1.13元，最低估值0.81元，預估目標價為26.07元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.13(1.13)1.782.15
最低值0.81(0.81)0.951.04
平均值0.98(0.99)1.241.41
中位數0.98(1.01)1.221.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值172.98億210.16億249.67億
最低值145.17億149.70億173.05億
平均值158.56億178.28億200.30億
中位數157.72億177.10億194.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.54-0.07-0.170.710.50
營業收入102.11億125.21億90.10億109.78億129.86億

詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEKE

相關行情

台股首頁我要存股
貝殼－Ｗ18.38+2.57%

延伸閱讀



Empty