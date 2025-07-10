鉅亨速報 - Factset 最新調查：豪士科OSK-US的目標價調升至128.5元，幅度約4.47%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豪士科(OSK-US)提出目標價估值：中位數由123元上修至128.5元，調升幅度4.47%。其中最高估值169元，最低估值91元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予豪士科評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀1位。
豪士科今(10日)收盤價為125.44元。近5日股價上漲4.47%，標普指數上漲0.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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