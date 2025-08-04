鉅亨速報 - Factset 最新調查：豪士科(OSK-US)EPS預估上修至10.92元，預估目標價為145.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豪士科(OSK-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.74元上修至10.92元，其中最高估值11.25元，最低估值10.24元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.25(11.25)
|13.6
|16.05
|19.62
|最低值
|10.24(10.24)
|11.9
|12.7
|19.62
|平均值
|10.76(10.71)
|12.64
|14.46
|19.62
|中位數
|10.92(10.74)
|12.53
|14.57
|19.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|106.09億
|116.50億
|126.46億
|133.19億
|最低值
|104.00億
|107.52億
|111.20億
|133.19億
|平均值
|105.20億
|110.59億
|117.76億
|133.19億
|中位數
|105.32億
|109.15億
|113.20億
|133.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.72
|6.83
|2.63
|9.08
|10.35
|營業收入
|68.57億
|77.37億
|82.82億
|96.48億
|107.30億
詳細資訊請看美股內頁：
豪士科(OSK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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