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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豪士科(OSK-US)EPS預估上修至10.92元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豪士科(OSK-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.74元上修至10.92元，其中最高估值11.25元，最低估值10.24元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.25(11.25)13.616.0519.62
最低值10.24(10.24)11.912.719.62
平均值10.76(10.71)12.6414.4619.62
中位數10.92(10.74)12.5314.5719.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值106.09億116.50億126.46億133.19億
最低值104.00億107.52億111.20億133.19億
平均值105.20億110.59億117.76億133.19億
中位數105.32億109.15億113.20億133.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.726.832.639.0810.35
營業收入68.57億77.37億82.82億96.48億107.30億

詳細資訊請看美股內頁：
豪士科(OSK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOSK

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