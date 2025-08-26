〈陸股盤後〉中國貿易談判代表傳本周赴美 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-26 16:30

中國股市三大指數周二（26 日）收盤漲跌互見，知情人士透露，中國高階貿易談判代表本周赴美，參加將在美國首都華盛頓舉行的首輪對話，美中雙方正尋求在關稅休戰期內建立定期對話機制。

中國貿易談判代表傳將赴美，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤跌 0.39% 報 3,868.38 點，深證成指漲 0.26% 報 12,473.17 點，創業板指跌 0.75% 報 2,742.13 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.7113 兆元。

遊戲、農化製品、化學纖維、農產品加工、養殖業、美容護理、黑色家電、消費電子類股走高；醫療服務、金屬新材、小金屬、保險、化學製藥、軍工裝備、半導體、證券族群下跌。

據《華爾街日報》周一報導，消息人士表示，中國首席貿易談判代表何立峰的高級助手李成鋼，將於本周晚些時候會見美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）的副手和美國財政部官員。李成鋼也會與美國商界代表見面。

在本周會談中，李成鋼預料將討論大豆採購事宜。知情人士說，北京在承諾購買大豆或波音飛機等商品之前，將繼續要求川普政府取消與芬太尼貿易相關的 20% 關稅。

但消息人士表示，到目前為止，中國尚未提出一項川普政府認為足以遏制芬太尼原料販運的提案。

這些知情人士稱，李成鋼預料還會繼續敦促川普政府放寬對華技術銷售限制。

此次會談正值美中將暫停加徵更高關稅的期限延長至 11 月初。先前雙方同意縮減針鋒相對的加徵關稅舉措，並放寬對關鍵商品的出口限制，包括對許多工業產品至關重要的中國稀土磁鐵，以及美國某些技術產品，從而達成關稅休戰。

川普政府最近緩和了對北京的對抗性語氣，川普總統越來越專注於與中國達成經濟協議，旨在讓這個亞洲大國向更多美國企業和技術開放市場。近幾個月來，兩國高階官員也在就川普與中國領導人習近平可能舉行的峰會進行商談。