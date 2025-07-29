鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-29 13:40

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美國國際貿易法院本週一（28 日）裁定，暫不阻止美國總統川普終止「小額包裹」（de minimis）免關稅的政策。這項規定原本允許單筆價值低於 800 美元的海外商品免稅進入美國，廣受中國電商平台如 Shein 與 Temu 喜愛。

川普關稅命令持續生效！美法院暫不恢復「小額包裹」免關稅政策。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，這起訴訟由美國汽車零件零售商 Detroit Axle 提起，該公司主張川普的行政命令，使其商業模式面臨「生存危機」，並請求法院發布初步禁制令。

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然而，美國國際貿易法院的三位法官組成的合議庭裁定，此案與另一宗挑戰川普多項關稅的案件「V.O.S. Selections v. Trump」重疊，並駁回了 Detroit Axle 申請初步禁令的請求。

在「V.O.S. Selections v. Trump」中，法院曾於今年 5 月底裁定川普的「對等關稅」違法，但因上訴法院介入，目前裁決已被暫緩執行，川普的關稅措施仍繼續生效。

「V.O.S. Selections v. Trump」仍在審理中，並將於本週四（31 日）於聯邦上訴法院，進行口頭辯論。

法院在最新裁定中表示：「本法院已經批准了 Detroit Axle 的所有救濟請求，聯邦巡迴上訴法院隨後也中止了這些請求。我們不會通過初步禁令來提供多餘的、附帶條件的救濟。」

川普關稅影響 Detroit Axle 轉向「小額包裹」免稅規定

Detroit Axle 表示，在 2018 年至 2020 年期間，川普第一任期內對中國商品徵收的關稅威脅到了其商業模式，使其轉向利用「小額包裹」免稅規定，並在墨西哥開設了一家配送中心，從中國進口汽車零件，並且只處理價格低於 800 美元的訂單。

然而，川普於 2025 年 4 月 3 日簽署行政命令，自 5 月 2 日起正式終止針對中國商品的小額包裹免稅待遇。