鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際(CACI-US)EPS預估上修至27.69元，預估目標價為542.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對CACI國際(CACI-US)做出2026年EPS預估：中位數由27.21元上修至27.69元，其中最高估值28.83元，最低估值25.83元，預估目標價為542.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值28.83(28.83)31.734.5
最低值25.83(25.83)24.1934.5
平均值27.59(27.34)29.434.5
中位數27.69(27.21)30.5234.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值93.80億100.46億107.62億
最低值91.00億89.98億100.65億
平均值92.70億96.86億104.14億
中位數93.00億97.15億104.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS18.3015.4916.4318.6022.32
營業收入60.44億62.03億67.03億76.60億86.28億

詳細資訊請看美股內頁：
CACI國際(CACI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

