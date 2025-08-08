鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際(CACI-US)EPS預估上修至27.69元，預估目標價為542.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對CACI國際(CACI-US)做出2026年EPS預估：中位數由27.21元上修至27.69元，其中最高估值28.83元，最低估值25.83元，預估目標價為542.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.83(28.83)
|31.7
|34.5
|最低值
|25.83(25.83)
|24.19
|34.5
|平均值
|27.59(27.34)
|29.4
|34.5
|中位數
|27.69(27.21)
|30.52
|34.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|93.80億
|100.46億
|107.62億
|最低值
|91.00億
|89.98億
|100.65億
|平均值
|92.70億
|96.86億
|104.14億
|中位數
|93.00億
|97.15億
|104.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|18.30
|15.49
|16.43
|18.60
|22.32
|營業收入
|60.44億
|62.03億
|67.03億
|76.60億
|86.28億
詳細資訊請看美股內頁：
CACI國際(CACI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
