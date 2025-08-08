鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調升至562.5元，幅度約4.65%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對CACI國際(CACI-US)提出目標價估值：中位數由537.5元上修至562.5元，調升幅度4.65%。其中最高估值614元，最低估值407元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予CACI國際評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀1位。
CACI國際今(8日)收盤價為499.94元。近5日股價上漲4.65%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
