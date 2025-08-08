search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調升至562.5元，幅度約4.65%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對CACI國際(CACI-US)提出目標價估值：中位數由537.5元上修至562.5元，調升幅度4.65%。其中最高估值614元，最低估值407元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予CACI國際評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀1位。

CACI國際今(8日)收盤價為499.94元。近5日股價上漲4.65%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CACI市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
CACI國際499.94+5.19%

延伸閱讀



Empty