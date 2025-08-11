鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-8.41元，預估目標價為430.50元

search icon



Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-8.41元，預估目標價為430.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-9.21元上修至-8.41元，其中最高估值-3.16元，最低估值-15.26元，預估目標價為430.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.16(-3.16)25.4540.0657.78
最低值-15.26(-15.26)-6.59.3326.38
平均值-9.09(-9.47)5.5324.6639.1
中位數-8.41(-9.21)3.9625.3239.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.36億17.89億30.58億38.48億
最低值8.30億11.19億17.09億24.43億
平均值8.72億14.01億22.05億30.13億
中位數8.67億13.22億20.13億26.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.09-14.63-17.23-19.99-21.90
營業收入0.000.000.000.001.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMDGL

Empty