鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-8.41元，預估目標價為430.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-9.21元上修至-8.41元，其中最高估值-3.16元，最低估值-15.26元，預估目標價為430.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-3.16(-3.16)
|25.45
|40.06
|57.78
|最低值
|-15.26(-15.26)
|-6.5
|9.33
|26.38
|平均值
|-9.09(-9.47)
|5.53
|24.66
|39.1
|中位數
|-8.41(-9.21)
|3.96
|25.32
|39.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.36億
|17.89億
|30.58億
|38.48億
|最低值
|8.30億
|11.19億
|17.09億
|24.43億
|平均值
|8.72億
|14.01億
|22.05億
|30.13億
|中位數
|8.67億
|13.22億
|20.13億
|26.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.09
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
