鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals IncMDGL-US的目標價調升至448元，幅度約4.07%
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)提出目標價估值：中位數由430.5元上修至448元，調升幅度4.07%。其中最高估值567元，最低估值266元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Madrigal Pharmaceuticals Inc評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Madrigal Pharmaceuticals Inc今(13日)收盤價為354.99元。近5日股價上漲4.07%，標普指數上漲0.69%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
