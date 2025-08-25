中國房市迎來政策暖風？上海放寬限購 開發商股價應聲飆漲
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
上海周一 (25 日) 宣布最近放寬購屋規定，以應對中國長期以來的房地產危機，推動中國房地產開發商周一普漲。
這些新規定主要包括以下幾點：
• 符合資格的居民，包括非上海戶籍者，現在可以在外郊區購買數量不限的住宅。
• 非上海戶籍居民若已繳納 3 年退休金，現在可以在市區購買新建住宅，而不僅限於現有住宅。
這些措施是當局為提振國內經濟、抵銷美國關稅對出口的威脅，並扭轉持續低迷的房地產市場所做的最新嘗試。
在此之前，北京在 8 月初也推出了類似的放寬政策，允許符合資格的居民在五環外 (普遍被視為郊區) 購買數量不限的房屋。
中國的房市低迷已持續 4 年之久，即便去年 9 月已推出刺激措施，但改善跡象仍不明顯。為此，總理李強上週在國務院會議上再次強調止住房地產市場下滑的必要性。
今年 3 月，中央政府在全國人民代表大會期間也釋出廣泛支持訊號，誓言要「充分釋放」購屋者的需求，無論是自住或改善住房條件。這些政策的目標是提振國內經濟，並抵消美國關稅對出口的威脅，以期扭轉持續低迷的房地產市場。
在上海宣布放寬購屋限制後，中國開發商的股價周一普遍上漲，市場預期當局將推出更多支持房市的措施。其中，中國萬科 (02202-HK)(00002-CN) 的股價飆升，創下 6 個月來的新高。包括中國萬科、融創中國 (01918-HK) 和龍湖集團 (00960-HK) 在內的開發商股價領漲，中國萬科在香港的股價飆升高達 16%，融創中國也飆升了 13%。分析師認為，這些漲幅反映了市場對進一步政策支持的強烈預期。
業內專家預計，額外的措施有望最快在 9 月推出，當局正準備加速城市更新項目，以提振低迷的房地產市場。
