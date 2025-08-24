鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-24 16:37

‌



「現在（滬指）都 3,700 點了，是不是該減倉了呀？」

中國股市衝上3,800點，新開戶不如924火爆，散戶仍畏高。（圖：Shutterstock）

「現在的行情太難做了。等我的股票回本了，我就一鍵清倉。」

‌



在一場線下投教活動中，不少投資者在現場糾結不已。

據《中國基金報》周日（24 日）報導，近日在多家券商營業部，這樣「牛市中虧錢、剛解套就清倉」的例子比比皆是。當下投資者最關心的是：牛市已經走到了哪個階段？

滬指周五收盤漲 1.45% 至 3,825.76 點，深證成指大漲 2.07% 至 12,166.06 點，創業板指勁漲 3.36% 至 2,682.55 點。

在此輪行情中，投資者開戶數量與一年前相比雖上升，但總量遠不如去年 924 時期的水準，散戶對牛市屬性尚未完全確認，整體畏高情緒較重。

一直以來，股票開戶數都是衡量股市活躍度的重要指標。7 月新開戶數普遍較第二季有近 20% 增長，進入 8 月以後，新開戶數的增速有所下降。

以東吳證券為例，8 月以來，整體日均開戶數較一年前暴增 348%，但與 7 月相比僅增加 5.6%。「7 月開戶數比較多，基數比較大。」東吳證券相關業務負責人解釋道。

上海證券交易所的數據顯示，今年 7 月，A 股市場新開戶數達 196.36 萬戶，年增 70.54%，月增 19.27%。相較下，去年 10 月新開戶數高達 685 萬。

為何行情火爆，開戶數卻意外平淡？東吳證券上述負責人認為，經過幾輪牛熊轉換後，客戶投資行為更加理性。924 行情之前，A 股市場經歷長時間調整，客戶對市場的關注度愈發低迷，很多客戶缺乏信心，924 行情的到來，喚醒投資者沉睡已久的熱情。

東吳證券上述負責人說，經歷去年底和今年年初調整之後，特別是經歷美國政府關稅政策之後，投資者的投資行為更加理性。

興業證券相關業務負責人也表示，對比去年 924 行情急速拉升的「快牛」，今年 8 月以來啟動的這波行情呈現出漸進式、「慢牛」特徵。

興業證券相關業務負責人提到，去年行情依賴槓桿資金和政策脈衝，波動劇烈；本輪由險資增配、儲蓄遷移等多方資金協同，槓桿率可控，各行業、類股、主題機會交替輪動，呈現多點開花態勢。