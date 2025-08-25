鉅亨網新聞中心 2025-08-25 13:16

中國當局 7 月明確提出要治理產業「內捲式競爭」，而廣東、浙江等電商重鎮的快遞公司率先響應，8 月起對電商客戶進行了價格調整，預示著快遞產業的生態可能迎來轉變。

中國快遞業反內捲 廣東、浙江地區率先漲價。(圖:shutterstock)

據調查，此次快遞費調整主要集中在廣東等地區，每件調漲幅度在 0.3 元至 0.7 元之間，並設定了每單 1.4 元的底線價。儘管單件漲幅看似不大，但對單量龐大的電商商家而言，成本壓力卻相當顯著。

一位廣東商家透露，快遞費每單僅上漲幾毛錢，每月卻可能增加至少 3 萬元的額外支出，這筆成本難以透過商品漲價轉嫁給消費者，因為電商平台的搜尋和曝光機制與價格息息相關，隨意漲價可能影響銷量。

這波漲價潮主要影響以「通達系」為代表的加盟快遞企業，長期以來的價格戰導致其單票利潤微薄。以順豐為例，即使採用直營模式，單票利潤也僅約 0.63 元。業內普遍認為，快遞業若想長期健康發展，必須從低價競爭轉向提供更高品質的服務。

然而，漲價也引發了市場的擔憂。許多人擔心，快遞成本的上漲最終會轉嫁到消費者身上，但消費者卻不一定能享受到相對應的服務品質提升。對於漲價能否在末端真正落實到位，業界也持觀望態度。

部分專家指出，在產業同質化競爭本質未改變的情況下，即便短期內漲價成功，價格戰仍有可能在監管鬆懈後捲土重來。