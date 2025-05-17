香港恒指大調整！美的、中通快遞入列 比亞迪進駐科技指數

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 20:00

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週五（5 月 16 日），恒生指數正式公布至 2025 年 3 月 31 日止的恒生指數系列季度檢討結果，宣布多項重要成份股調整，將於 6 月 9 日生效。此次調整備受市場矚目，對港股未來走勢有重大影響。

根據最新檢討，各項恒生指數將進行以下調整：

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恆生指數調入美的集團 (000333-CN) 和中通快遞 (02057-HK)，成分股數量將由 83 支增加至 85 支。

恆生中國企業指數維持不變，成分股數量仍為 50 支。

恆生科技指數調入比亞迪 (002594-CN) 股份，剔除閱文集團 (00772-HK) ，成分股數維持 30 支。

香港恆生綜合指數將納入布魯可 (00325-HK) 、古茗 (01364-HK) 以及蜜雪集團 (02097-HK) ，成份股總數將由 502 支增至 505 支。

恆生生物科技指數將納入同源康醫藥 (02410-HK) 、康基醫療 (09997-HK) ，剔除康寧傑瑞製藥 (09966-HK) 、榮昌生物 (09995-HK) ，成分股數量維持 50 支。

港股 16 日整體呈弱勢震盪，恒生指數收跌 0.46%，國企指數跌 0.49%，恒生科技指數跌 0.31%。金融板塊回調，遊戲、醫藥及黃金板塊逆勢走強。

儘管短線波動，港股三大指數周線連續六周上漲，恒生指數本週漲幅達 2.09%，顯示中長期走勢向好。

此前，中美宣布暫停部分加徵關稅，尤其美方 24% 關稅暫停，並建立後續談判機制。消息刺激港股 12 日大幅反彈，恒生科技指數當日上漲超過 5%。市場分析認為，關稅緩和降低了貿易風險，為港股提供強勁支撐。

中國銀河證券策略首席分析師楊超指出，中國降准降息政策已落地，預期將逐步提振港股企業盈利。當前港股估值處於歷史中低位，從中長期角度來看投資依然有吸引力。

國泰海通證券強調，港股歷次占優行情均依賴經濟基本面穩健、流動性充裕及技術面支撐。隨著中美貿易談判取得進展，政策紅利落地，宏觀經濟持續回暖，南向資金流入港股持續，科技板塊業績超預期，港股未來行情值得期待。