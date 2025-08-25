鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-25 09:00

中國 A 股市場上周五 (22 日) 再度迎來爆發式上漲，半導體、通訊設備、軟體開發、電腦設備等科技股領漲，科創 50 單日大漲 8.59%，相關主題 ETF 集體爆發，逾 140 檔 ETF 單日漲幅超 5%，20 餘檔更漲破 10%，更有 3 檔 ETF 漲幅超過 15%，一時之間，買股不如買 ETF 等言論成為網路熱議話題，但同時也引發專業人士對股民非理性追漲的擔憂。

A股暴漲！熱門主體ETF夯140檔猛漲5% 3檔飆逾15% 專家：散戶溢價瘋搶掀泡沫警報（圖：Shutterstock）

盤後數據顯示，上周五僅 4 檔 ETF 基金份額參考淨值 (IOPV) 漲幅超過 10%，這意味著大量資金以顯著溢價買入 ETF，其中 9 檔 ETF 溢價幅度超過 3%，科創 50ETF 富國、科創晶片設計 ETF 溢價更超過 6%。這種二級市場價格與淨值嚴重偏離的現象，成為市場過熱的重要訊號。

8 月以來，A 股強勢反彈，上證指數 (SSEC) 接連突破 3600、3700、3800 點大關，ETF 市場呈現普漲格局，千餘檔股票型 ETF 中僅 10 餘檔年內虧損，7 檔價格翻倍，220 檔漲幅超 30%。

Wind 數據顯示，全市場 ETF 最新規模已達 4.96 兆元，距離 5 兆關口僅一步之遙，較年初增長超 1.2 兆元。

值得注意的是，ETF 正在加速虹吸主動權益基金資金。雖然「買股不如買 ETF」的言論盛行，但更關鍵的是，許多投資人在主動權益基金回本後選擇贖回，轉而買入 ETF。

基金銷售數據顯示，主動權益基金規模超百億元的產品僅剩 23 個，而百億級權益 ETF 數量持續增加。港股通互聯網 ETF、證券 ETF、科創晶片 ETF 等產業主題 ETF 成為規模領跑者，多隻產品規模較年初翻倍。

然而，這種狂熱背後暗藏風險。上周五追高買進的投資人不僅面臨標的股價波動風險，還要承受 ETF 溢價回落的損失。

更值得警惕的是，業界主題 ETF 在反彈行情中呈現明顯的助漲殺跌特徵。當市場逆轉，短期資金可能快速撤離，導致 ETF 拋售股票進一步壓低股價。特別是成分股少、流動性差的極端風格 ETF，其二級市場價格可能會出現嚴重偏離基本面的波動。