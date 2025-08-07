鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至1.23元，預估目標價為10.37元

search icon



Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至1.23元，預估目標價為10.37元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.29元下修至1.23元，其中最高估值2.12元，最低估值0.75元，預估目標價為10.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.12(2.15)3.184.164.93
最低值0.75(0.8)0.931.562.02
平均值1.3(1.39)2.032.743.44
中位數1.23(1.29)2.162.663.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,826.17億1,993.97億2,073.02億2,143.96億
最低值1,657.11億1,729.75億1,781.35億1,906.00億
平均值1,757.11億1,852.78億1,913.02億2,049.91億
中位數1,752.08億1,856.30億1,898.12億2,076.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.025.485.626.472.01
營業收入988.08億1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

