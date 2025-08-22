鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.83元，預估目標價為92.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.58元上修至5.83元，其中最高估值6.07元，最低估值5.56元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.07(6.03)
|6.44
|7.12
|6.94
|最低值
|5.56(5.53)
|5.4
|5.36
|5.43
|平均值
|5.75(5.61)
|5.84
|6.18
|6.18
|中位數
|5.83(5.58)
|5.82
|6.16
|6.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.81億
|51.33億
|54.09億
|55.39億
|最低值
|48.01億
|49.16億
|50.13億
|52.04億
|平均值
|48.24億
|49.84億
|51.62億
|53.13億
|中位數
|48.30億
|49.80億
|51.49億
|52.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.25
|4.50
|0.34
|2.07
|3.21
|營業收入
|26.51億
|41.00億
|43.93億
|45.27億
|46.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
