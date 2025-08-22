鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.83元，預估目標價為92.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.58元上修至5.83元，其中最高估值6.07元，最低估值5.56元，預估目標價為92.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.07(6.03)6.447.126.94
最低值5.56(5.53)5.45.365.43
平均值5.75(5.61)5.846.186.18
中位數5.83(5.58)5.826.166.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.81億51.33億54.09億55.39億
最低值48.01億49.16億50.13億52.04億
平均值48.24億49.84億51.62億53.13億
中位數48.30億49.80億51.49億52.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.254.500.342.073.21
營業收入26.51億41.00億43.93億45.27億46.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

