search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊ZM-US的目標價調升至92元，幅度約3.37%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)提出目標價估值：中位數由89元上修至92元，調升幅度3.37%。其中最高估值115元，最低估值65元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予Zoom視訊通訊評價：積極樂觀16位、保持中立17位、保守悲觀2位。

Zoom視訊通訊今(21日)收盤價為72.16元。近5日股價上漲3.37%，標普指數下跌0.53%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ZM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Zoom視訊通訊72.16-0.04%

延伸閱讀



Empty