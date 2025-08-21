鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊ZM-US的目標價調升至92元，幅度約3.37%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)提出目標價估值：中位數由89元上修至92元，調升幅度3.37%。其中最高估值115元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予Zoom視訊通訊評價：積極樂觀16位、保持中立17位、保守悲觀2位。
Zoom視訊通訊今(21日)收盤價為72.16元。近5日股價上漲3.37%，標普指數下跌0.53%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
