鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.57元，預估目標價為88.50元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.36元上修至5.57元，其中最高估值6.03元，最低估值5.04元，預估目標價為88.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.03(5.99)
|6.77
|7.46
|6.55
|最低值
|5.04(5.04)
|5
|5.21
|5.27
|平均值
|5.52(5.39)
|5.62
|5.99
|5.86
|中位數
|5.57(5.36)
|5.6
|5.79
|5.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.66億
|52.03億
|55.46億
|53.73億
|最低值
|47.68億
|48.59億
|50.24億
|51.40億
|平均值
|48.04億
|49.63億
|51.51億
|52.41億
|中位數
|48.05億
|49.55億
|50.99億
|52.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.25
|4.50
|0.34
|2.07
|3.21
|營業收入
|26.51億
|41.00億
|43.93億
|45.27億
|46.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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