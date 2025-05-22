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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.57元，預估目標價為88.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.36元上修至5.57元，其中最高估值6.03元，最低估值5.04元，預估目標價為88.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.03(5.99)6.777.466.55
最低值5.04(5.04)55.215.27
平均值5.52(5.39)5.625.995.86
中位數5.57(5.36)5.65.795.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.66億52.03億55.46億53.73億
最低值47.68億48.59億50.24億51.40億
平均值48.04億49.63億51.51億52.41億
中位數48.05億49.55億50.99億52.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.254.500.342.073.21
營業收入26.51億41.00億43.93億45.27億46.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZM

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