創新高！韓政府2026年將狂撒251億美元研發費用 砸向AI、再生能源與國防科技

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-22 14:10

南韓政府今 (22) 日宣布，2026 年用於研發的預算將達到創紀錄的 35.3 兆韓元(約 251 億美元)，盼能提升生產力，並培育新的經濟成長引擎。該計畫由南韓總統李在明主持的科學技術諮詢會議敲定，近期將提交南韓國會審議。

創新高！韓政府明年狂撒251億美元研發費用 砸向AI、再生能源與國防科技（圖：Shutterstock）

根據南韓科學技術資訊通訊部介紹，2026 年研發預算較今年的 29.6 兆韓元增加 19.3%，創歷史新高，其中 AI 領域獲得 2.3 兆韓元資金支持，較 2025 年翻倍，成為重點投資方向。

南韓政府強調，將聚焦構建本土 AI 生態系統整體能力，避免零散技術開發，推動 AI 在工業生產、行政服務、醫療健康及國防等公共領域的全面應用，以搶佔全球 AI 產業競爭制高點。

再生能源技術研發明年將獲得 2.6 兆韓元，年增 19.1%，重點加速太陽能、風能等清潔能源轉型，並支持相關技術攻關。

尖端產業培育的預算則達 8.5 兆韓元，年增 29.9%，將集中突破量子計算、合成生物學等潛力領域核心技術，同時推進無人駕駛、機器人等民生需求迫切方向的早期應用。

國防研發預算亦較今年增加 25.3% 至 3.9 兆韓元，用於強化太空、網絡等全域遏制能力。

明年用於基礎科學研究的預算也增加 14.6% 至 3.4 兆韓元，致力於為學者打造更自由的科研環境。