〈陸股盤後〉算力晶片族群集體爆發 滬指重返3800點大關 續創十年新高

2025-08-22

中國 A 股三大指數今 (22) 日開高走高，上證指數(SSEC) 收於 3800 點大關之上，再創十年新高，周線也創近 9 個月最大漲幅，主要由晶片類股領漲，因為美國 AI 晶片巨擘輝達可能暫停生產 H20 晶片。

（圖：Shutterstock）

滬指今日收高 1.45% 至 3825.76 點，深證成指 (SZI) 收高 2.07% 至 12166.06 點，創業板指收漲 3.36% 至 2682.55 點，滬深兩市成交額人民幣 2.54 兆元，較前一日放量約 1227 億元，連 8 天突破 2 兆人民幣，打破 A 股歷史紀錄。

大盤方面，晶片產業鏈集體爆發，崑崙萬維、寒武紀、海光資訊跟雲天勵飛等多股漲停，CPO 等 AI 硬體股也展開反彈，銳捷網路漲逾 11%，生益電子等多股創歷史新高，AI 智能體概念走強，順網科技漲停。此外，券商、教育、3D 攝影機、光刻機、元宇宙等族群亦漲幅居前，光大證券、信達證券漲停，農業、銀行、食品飲料與石油等類股則走低，

消息面上，昨 (21) 日盤後 DeepSeek-V3.1 正式發表，並提及 DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的參數精度。DeepSeek 表示，新精度格式針對即將發布的下一代國產晶片設計，表明未來基於 DeepSeek 模型的訓練與推理有望更多應用國產 AI 晶片，助力國產算力生態加速建設，重量級國產開源模型對國產晶片的支持也有望發展。

華西證券表示，A 股中期有充足空間與機會。首先，全球貿易不確定性增強，但中國經濟的強大韌性正得到越來越廣泛的國際認可。自 4 月 7 日對等關稅衝擊以來，A 股高風險偏好資金已率先入市。其次，過去居民部門累積大量超額儲蓄，潛在增量資金充裕。截至今年上半年，住戶存款向上偏離 2011—2019 年間的趨勢線約 50 兆元，意味著股市潛在增量資金龐大。最後，新一輪多頭市場已抬升居民風險偏好，但 A 股總市值與居民存款比值、A 股流通市值與居民存款比值均處於歷史相對低位，顯示居民存款「搬家」仍處於早期階段，一旦資本市場活力進一步激發，則會產生居民存款「搬家」現象，從而促進「居民配置資金入市與股市慢漲」的正向回饋效應。

光大證券認為，場內資金雖有分歧，但市場走勢顯示韌性十足，且場外資金可望延續入市之勢，接下來市場大機率延續震盪上行的走勢。

巨丰投顧投資顧問總監郭一鳴表示，根據經驗，第三季往往是全年經濟相對低位，在當前經濟基礎仍須進一步鞏固的情況下，A 股此輪行情能否延續將取決於三個因素。一是政策面，若第三季官方推出服務消費刺激政策、推動地產需求端鬆脫或加碼化債措施，將有效提振經濟，為市場注入信心；二是業績面，進入 8 月中下旬，市場迎來半年報密集揭露期，上市公司獲利若能在第三季得到確認，將為行情提供更紮實的支撐；三是資金面。市場普遍預期聯準會 (Fed) 下月將降息，若降息最終落地將開啟全球流動性寬鬆窗口，但須警惕 Fed 政策波動。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，股市不僅是經濟的晴雨表，更是推動經濟成長的重要引擎，在當前經濟環境下，牛市堪稱經濟成長的第四駕馬車，作用尤為突出。本輪多頭市場不僅是居民財富增加的契機，更能幫助國家解決許多現實問題。