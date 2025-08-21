鉅亨速報 - Factset 最新調查：TJX公司(TJX-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為150.50元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TJX公司(TJX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.48元上修至4.56元，其中最高估值4.7元，最低估值4.41元，預估目標價為150.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.7(4.67)
|5.32
|5.85
|5.98
|最低值
|4.41(4.4)
|4.76
|5.2
|5.98
|平均值
|4.54(4.49)
|5.01
|5.5
|5.98
|中位數
|4.56(4.48)
|5
|5.44
|5.98
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|602.07億
|642.38億
|691.25億
|712.94億
|最低值
|586.00億
|611.86億
|644.11億
|712.94億
|平均值
|594.25億
|628.82億
|668.48億
|712.94億
|中位數
|595.30億
|630.38億
|670.40億
|712.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.07
|2.70
|2.97
|3.86
|4.26
|營業收入
|321.37億
|485.50億
|499.36億
|542.17億
|563.60億
詳細資訊請看美股內頁：
TJX公司(TJX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
