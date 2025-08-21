鉅亨速報 - Factset 最新調查：TJX公司(TJX-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為150.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TJX公司(TJX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.48元上修至4.56元，其中最高估值4.7元，最低估值4.41元，預估目標價為150.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.7(4.67)5.325.855.98
最低值4.41(4.4)4.765.25.98
平均值4.54(4.49)5.015.55.98
中位數4.56(4.48)55.445.98

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值602.07億642.38億691.25億712.94億
最低值586.00億611.86億644.11億712.94億
平均值594.25億628.82億668.48億712.94億
中位數595.30億630.38億670.40億712.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.072.702.973.864.26
營業收入321.37億485.50億499.36億542.17億563.60億

詳細資訊請看美股內頁：
TJX公司(TJX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

