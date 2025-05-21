巴隆：摩根大通執行長戴蒙的警告「並非總是正確」
鉅亨網編譯莊閔棻
儘管摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）再度針對市場潛在風險發出警訊，但全球股市似乎依舊維持樂觀情緒，並未受到太大影響。
根據《巴隆周刊》（Barron’s）報導，戴蒙在本週一（19 日）針對多項風險提出警告，包括地緣政治衝突升溫、美國關稅政策「極端化」、以及停滯性通膨（stagflation）風險加劇。然而，市場對此反應相對平靜。
《巴隆周刊》指出，雖然戴蒙作為美國最大銀行的領導者，其言論備受重視，但他「並非總是正確」，例如他曾預言聯準會（Fed）升息將引發經濟崩潰，以及比特幣即將崩盤等，都尚未成真。
儘管停滯性通膨的議題逐漸升溫，市場卻未出現明顯恐慌。家居零售巨頭家得寶 (HD-US) 公布財報後指出，雖然本季營收略低於預期，但仍維持全年銷售預測不變，顯示企業對消費市場仍有信心。
值得注意的是，戴蒙雖然對宏觀風險提出警告，但對摩根大通自身的表現依然充滿信心。該公司在同日舉行的投資人日中，重申原有財測目標，並預期未來業務將持續強勁成長。
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