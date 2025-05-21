巴隆：摩根大通執行長戴蒙的警告「並非總是正確」

根據《巴隆周刊》（Barron’s）報導，戴蒙在本週一（19 日）針對多項風險提出警告，包括地緣政治衝突升溫、美國關稅政策「極端化」、以及停滯性通膨（stagflation）風險加劇。然而，市場對此反應相對平靜。

本週稍晚目標百貨 ( TGT-US ) 和 TJX 公司 ( TJX-US ) 的財報，將進一步提供消費支出走勢的重要觀察。

值得注意的是，戴蒙雖然對宏觀風險提出警告，但對摩根大通自身的表現依然充滿信心。該公司在同日舉行的投資人日中，重申原有財測目標，並預期未來業務將持續強勁成長。