search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

巴隆：摩根大通執行長戴蒙的警告「並非總是正確」

鉅亨網編譯莊閔棻

cover image of news article
《巴隆周刊》指出，摩根大通執行長戴蒙這次的警告沒有影響市場太大。(圖:REUTERS/TPG)

儘管摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）再度針對市場潛在風險發出警訊，但全球股市似乎依舊維持樂觀情緒，並未受到太大影響。

根據《巴隆周刊》（Barron’s）報導，戴蒙在本週一（19 日）針對多項風險提出警告，包括地緣政治衝突升溫、美國關稅政策「極端化」、以及停滯性通膨（stagflation）風險加劇。然而，市場對此反應相對平靜。



《巴隆周刊》指出，雖然戴蒙作為美國最大銀行的領導者，其言論備受重視，但他「並非總是正確」，例如他曾預言聯準會（Fed）升息將引發經濟崩潰，以及比特幣即將崩盤等，都尚未成真。

儘管停滯性通膨的議題逐漸升溫，市場卻未出現明顯恐慌。家居零售巨頭家得寶 (HD-US) 公布財報後指出，雖然本季營收略低於預期，但仍維持全年銷售預測不變，顯示企業對消費市場仍有信心。

本週稍晚目標百貨 (TGT-US) 和 TJX 公司 (TJX-US) 的財報，將進一步提供消費支出走勢的重要觀察。

值得注意的是，戴蒙雖然對宏觀風險提出警告，但對摩根大通自身的表現依然充滿信心。該公司在同日舉行的投資人日中，重申原有財測目標，並預期未來業務將持續強勁成長。

文章標籤

Jamie Dimon摩根大通摩根大通執行長市場預測經濟預測

相關行情

台股首頁我要存股
家得寶377.05-0.61%
目標百貨98.12+0.13%
TJX公司134.93-0.07%
比特幣107562.51+1.77%

延伸閱讀



Empty