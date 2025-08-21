鉅亨速報 - Factset 最新調查：TJX公司TJX-US的目標價調升至150.5元，幅度約3.79%
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對TJX公司(TJX-US)提出目標價估值：中位數由145元上修至150.5元，調升幅度3.79%。其中最高估值164元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予TJX公司評價：積極樂觀17位、保持中立3位、保守悲觀2位。
TJX公司今(21日)收盤價為138.27元。近5日股價上漲3.79%，標普指數下跌0.53%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
