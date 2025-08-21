Google搶在蘋果前發聲 Pixel 10系列主攻AI助理市場

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-21 04:17

‌



根據《CNBC》周三 (20 日) 報導，Google 周三發表最新 Pixel 10 系列智慧手機，主打 Gemini AI 助理功能。隨著 AI 成為各大手機品牌廠競爭主戰場，Google 搶在蘋果 9 月發表新 iPhone 前推出新機，基本款售價 799 美元起跳。

Google最新的Pixel 10系列智慧手機已經開放預購。(圖:Google)

Pixel 10 搭載全新 AI 和相機功能，像是有人傳訊詢問地址時，手機能快速找出 Airbnb 住址等資訊。基本款 Pixel 10 售價 799 美元起，有多種顏色選擇。功能更強的 Pixel 10 Pro 售價 999 美元起，大螢幕的 Pixel 10 Pro XL 配備 256GB 儲存空間，售價 1199 美元起。Google 也推出折疊手機 Pixel 10 Pro Fold 升級版，售價 1799 美元起。

‌



搶在蘋果前發聲

Google 此次發表時機搶在蘋果 (AAPL-US) 預計 9 月發表新 iPhone 之前。雖然 Pixel 市占率只有個位數，遠落後三星、摩托羅拉和蘋果，但這些裝置讓 Google 能直接推出尖端 Android 功能，不必透過第三方硬體廠商，也能展示 Android 軟體與 iPhone 的差異。

主打 Magic Cue 功能

業界認為 Google 的 Gemini 模型比蘋果智慧功能更先進。蘋果今年稍早將 Siri 重大更新延至 2026 年，讓 Google 有機會憑藉廣受好評的 Gemini 助理搶得先機。

Google 還在廣告中調侃蘋果：「如果你為了即將推出的功能買新手機，但要等一整年，你可以重新定義『即將』的意思，或者換手機。」

Pixel 10 的關鍵 AI 功能「Magic Cue」能帶來個人化智慧體驗，像是打電話給航空公司時會自動顯示航班資訊。

折疊機挑戰三星

Pixel 10 Pro Fold 配備 8 吋內螢幕，是目前折疊手機中最大的。手機採用雙層防撞薄膜強化防摔能力，新鉸鏈設計號稱可承受 10 年以上反覆折疊。

Google 主打分割螢幕功能，用戶可以同時在兩個螢幕操作不同程式，例如規劃旅行時一邊比較機票價格，一邊查詢飯店房況。

目前三星 Galaxy Z Fold 在折疊手機市場領先，分析師預估蘋果最快要到 2026 年才會推出折疊螢幕 iPhone。

新增相機教練功能

Pixel 系列還整合 Gemini Live 功能，能與手機螢幕上的內容即時對話，這項技術基於 Google 去年發表的 Project Astra 影像辨識技術。

相機部分，Google 推出「Camera Coach」助理，可以分析拍照場景並給建議，包括最佳角度和光線設定，還能將多張相似照片合成一張效果最好的照片。

Pixel 10 Pro 附贈一年 Google「AI Pro」服務，原價月費 19 美元，用戶可享有進階 Gemini 功能、優先使用 NotebookLM 和 Veo 等 AI 工具，以及額外雲端空間。