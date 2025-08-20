search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amer Sports, Inc.(AS-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Amer Sports, Inc.(AS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元上修至0.79元，其中最高估值0.88元，最低估值0.61元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.88(0.88)1.161.471.63
最低值0.61(0.61)0.821.121.4
平均值0.77(0.75)0.991.251.51
中位數0.79(0.74)11.241.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值62.95億73.67億85.73億94.06億
最低值59.94億67.60億76.84億87.37億
平均值61.33億70.27億80.49億90.72億
中位數60.88億70.18億79.93億90.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.47-0.48-0.49-0.410.14
營業收入24.46億30.67億35.49億43.68億51.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Amer Sports, Inc.(AS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

