鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amer Sports, Inc.(AS-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Amer Sports, Inc.(AS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元上修至0.79元，其中最高估值0.88元，最低估值0.61元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.88(0.88)
|1.16
|1.47
|1.63
|最低值
|0.61(0.61)
|0.82
|1.12
|1.4
|平均值
|0.77(0.75)
|0.99
|1.25
|1.51
|中位數
|0.79(0.74)
|1
|1.24
|1.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.95億
|73.67億
|85.73億
|94.06億
|最低值
|59.94億
|67.60億
|76.84億
|87.37億
|平均值
|61.33億
|70.27億
|80.49億
|90.72億
|中位數
|60.88億
|70.18億
|79.93億
|90.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.47
|-0.48
|-0.49
|-0.41
|0.14
|營業收入
|24.46億
|30.67億
|35.49億
|43.68億
|51.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Amer Sports, Inc.(AS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
