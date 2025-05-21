search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amer Sports, Inc.AS-US的目標價調升至42.5元，幅度約21.43%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Amer Sports, Inc.(AS-US)提出目標價估值：中位數由35元上修至42.5元，調升幅度21.43%。其中最高估值50元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Amer Sports, Inc.評價：積極樂觀18位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Amer Sports, Inc.今(21日)收盤價為37.37元。近5日股價上漲21.43%，標普指數上漲0.92%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Amer Sports, Inc.37.37+19.1%

延伸閱讀



Empty