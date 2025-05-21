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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amer Sports, Inc.(AS-US)EPS預估上修至0.69元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Amer Sports, Inc.(AS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.68元上修至0.69元，其中最高估值0.8元，最低估值0.57元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.8(0.8)1.11.221.42
最低值0.57(0.57)0.770.981.3
平均值0.68(0.67)0.911.141.36
中位數0.69(0.68)0.921.151.36


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值60.89億69.57億79.03億90.46億
最低值57.60億63.07億70.79億81.25億
平均值59.58億67.43億76.03億85.86億
中位數59.50億67.35億76.01億85.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.47-0.48-0.49-0.410.14
營業收入24.46億30.67億35.49億43.68億51.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Amer Sports, Inc.(AS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAS

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