鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amer Sports, Inc.(AS-US)EPS預估上修至0.69元，預估目標價為35.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Amer Sports, Inc.(AS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.68元上修至0.69元，其中最高估值0.8元，最低估值0.57元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.8(0.8)
|1.1
|1.22
|1.42
|最低值
|0.57(0.57)
|0.77
|0.98
|1.3
|平均值
|0.68(0.67)
|0.91
|1.14
|1.36
|中位數
|0.69(0.68)
|0.92
|1.15
|1.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.89億
|69.57億
|79.03億
|90.46億
|最低值
|57.60億
|63.07億
|70.79億
|81.25億
|平均值
|59.58億
|67.43億
|76.03億
|85.86億
|中位數
|59.50億
|67.35億
|76.01億
|85.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.47
|-0.48
|-0.49
|-0.41
|0.14
|營業收入
|24.46億
|30.67億
|35.49億
|43.68億
|51.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Amer Sports, Inc.(AS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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